Каталонське дербі між Еспаньйолом і Барселоною у 34-му турі було особливим для Барселони. У випадку перемоги підопічні Хаві офіційно стали б чемпіонами Іспанії – вперше за чотири роки! Зробити це на стадіоні запеклого ворога особливо приємно, а крім того "блаугранас" могли ускладнити "папугам" боротьбу за виживання.

Щоправда, битва на Камп Ноу в першому колі завершилась внічию, тож Барселона мала викластись на повну. Гості із налаштуванням не підвели – і для Еспаньйола це вилилось у катастрофу. Вже у першому таймі на табло горіли 0:3.

Рахунок відкрив Лєвандовскі, який замкнув подачу від Бальде, а на 20-й хвилині Алехандро ще й сам забив – тепер вже після навісу від Педрі. До речі, це був дебютний гол фулбека за "блаугранас".

Другу гольову атаку запустив Рафінья, який на 24-й хвилині мав і сам відзначитись. Він міг вколотити м'яч у порожні ворота після пострілу Лєвандовскі, який парирував Пачеко, однак трішечки не встиг. Не біда! Зате він асистував Роберту при третьому голі – бразилець відкрився на лінії офсайду під передачу від Де Йонга, влетів на правий край штрафного та прострілив вздовж лінії воротарського.

Для поляка даний гол став 20-м у поточному розіграші Ла Ліги. Такий показник Лєвандовскі "пробив" за 30 матчів – швидше заколотити "двадцятку" у ХХІ столітті змогли тільки Радамель Фалькао (26) та Кріштіану Роналду (24).

Цікаво, що до Лєвандовскі останнім гравцем "блаугранас", якому вдалося оформити дубль у дербі проти Еспаньйола в Прімері, був Патрік Клюйверт – це трапилося 20 років тому. Зате Роберт став п'ятим футболістом, якому вдалося забити 30 голів у всіх турнірах в дебютному сезоні за Барсу.

Бальде, своєю чергою, став наймолодшим футболістом в історії Барси, якому вдалося забити й віддати асист у дербі проти Еспаньйола в Ла Лізі у ХХІ столітті. Важливе звершення робив і Педрі – він віддав першу гольову передачу в поточному чемпіонаті.

"Папуги" могли розмочити рахунок до перерви внаслідок прострілу з правого флангу на 11 метрів, після якого пробивав Оскар Хіль. Тер Штеген врятував гостей. У підсумку, Барселона відправилась відпочивати за рахунку 0:3 – це повтор рекордного розгрому в першому таймі каталонського дербі. Востаннє такі ж цифри до перерви вдалося набити у 2018 році.

Другий тайм швидко перетворився на формальність. Добити вічного ворога зміг Кунде – він прибіг на лінію воротарського й замкнув акуратний навіс від Де Йонга. 0:4! До речі, це дебютний гол Жюлю у футболці Барселони.

Після цього гра розклеїлась, однак навіть за таких умов підопічні Хаві могли влаштувати "маніту". Дембеле, який вийшов на заміну, мав класний момент – він прорвався правим флангом і з меж штрафного бахнув у дальній нижній кут. Трохи неточно! Ось, власне, і вся гострота від Барси в другому таймі.

Еспаньйол же знайшов у собі сили відіграти один м'яч. Це сталося на 76-й хвилині внаслідок виходу Хаві Пуадо віч-на-віч. Хавбек завершив його, ефектно перекинувши тер Штегена – 1:4!

Даний гол аж ніяк не покращив настрій на Корнелья Ель-Прат. Вболівальники були приголомшені й навіть почали йти зі стадіону, а Ніко Меламед покидав поле у сльозах.

Гості змилувались над суперником, дозволивши забити ще. Калеро у компенсований час з дистанції пробив у стійку, а Хоселу зіграв на добиванні – 2:4. Це був остаточний рахунок.

Барселона за чотири тури до кінця сезону має відрив у 14 очок від другої позиції, що означає дострокове – і вже 27-ме – чемпіонство! От тільки насолодитись тріумфом не вийшло. Розгнівані фанати вибігли на поле й загнали переляканих футболістів в підтрибунне приміщення.

Дехто навіть дістався до них у тунелі:

Sergio Busquets, Jordi Alba and Ronald Araujo are mad about not being able to celebrate at the Cornellà-El Prat! #EspanyolBarca pic.twitter.com/O7jYIS86gN