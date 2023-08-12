У першому турі чемпіонату Англії Ньюкасл на своєму полі впевнено переграв Астон Віллу (5:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ньюкасл у стартовому турі нового сезону приймав Астон Віллу. "Сороки" вийшли вперед вже на перших хвилинах: Тоналі влучно пробив під ліву стійку. Астон Вілла зрівняла за 5 хвилин: після навісу з лівого флангу Воткінс головою скинув в центр на Діабі і той з лету прошив голкіпера.

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Феєрія продовжилась, і за трохи Ньюкасл знову повів у рахунку: Ботман у падінні дотягнувся до м'яча після навісу зі стандарту і скинув під удар Ісаку. Александр влучно пробив повз Мартінеса.

В середині тайму пара Діабі-Воткінс помінялась ролями і могла відновлювати статус-кво, однак Оллі бракувало влучності. За трохи 30-річний Мінгз на рівному місці зазнав важкої травми і його довелось виносити з поля на ношах під оплески вболівальників.

Наприкінці тайму Діабі небезпечно бив з гострого кута, але влучив у зовнішній бік воріт. Вже у доданий час Мартінес вийшов далеко з воріт і завалив Альмірона – арбітр пошкодував аргентинця, показавши йому лише "гірчичник".

В середині другої сорокап'ятихвилинки Ісак оформив дубль: Александр дограв епізод до кінця і дочекався помилки Конси, який фактично сам віддав супернику м'яч у штрафному. Мартінес був безсилий. За трохи Вілсон, який вийшов на заміну, зробив рахунок розгромним, перекинувши сферу через голкіпера. Міг Каллум робити дубль, але дивом не влучив у порожні ворота з близької відстані.

Вже у доданий час Барнс вийшов сам на сам з Мартінесом і відзначився у своєму дебютному поєдинку (голи до свого доробку у цьому матчі записали одразу троє новачків). Вілсон міг добивати Астон Віллу, але поспішив з ударом і пошкодував розчавленого суперника.

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