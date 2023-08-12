В первом туре чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле уверенно переиграл Астон Виллу (5:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Ньюкасл в стартовом туре нового сезона принимал Астон Виллу. "Сороки" вышли вперед уже на первых минутах: Тонали точно пробил под левую стойку. Астон Вилла сравняла через 5 минут: после навеса с левого фланга Уоткинс головой сбросил в центр на Диаби и тот с лету прошил голкипера.

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Феерия продолжилась, и через некоторое время Ньюкасл снова повел в счете: Ботман в падении дотянулся до мяча после навеса со стандарта и сбросил под удар Исаку. Александр точно пробил мимо Мартинеса.

В середине тайма пара Диаби-Уоткинс поменялась ролями и могла восстанавливать статус-кво, однако Олли не хватало точности. Вскоре 30-летний Мингз на ровном месте получил тяжелую травму и его пришлось выносить с поля на носилках под аплодисменты болельщиков.

В конце тайма Диаби опасно бил с острого угла, но попал во внешнюю сторону ворот. Уже в добавленное время Мартинес вышел далеко из ворот и завалил Альмирона – арбитр пожалел аргентинца, показав ему лишь "горчичник".

В середине второй сорокапятиминутки Исак оформил дубль: Александр доиграл эпизод до конца и дождался ошибки Консы, который фактически сам отдал сопернику мяч в штрафной. Мартинес был бессилен. Вскоре вышедший на замену Уилсон сделал счет разгромным, перебросив сферу через голкипера. Мог Каллум делать дубль, но чудом не попал в пустые ворота с близкого расстояния.

Уже в добавленное время Барнс вышел один на один с Мартинесом и отличился в своем дебютном поединке (голы в свой актив в этом матче записали сразу трое новичков). Уилсон мог добивать Астон Виллу, но поспешил с ударом и пожалел раздавленного соперника.

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