Впевнена перемога Де Дзербі у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3
21:18 - Читать на русском
Брайтон на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у п'ятому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Денні Велбек 20’
Паскаль Грос 53’
Жоау Педро 72’
20’ Денні Велбек
53’ Паскаль Грос
72’ Жоау Педро
Підопічні Еріка Тен Хага на своєму полі приймали Брайтон. Команда Роберто Де Дзербі вміло розпорядилася помилками суперника і змогла забити три м'ячі. Манчестер Юнайтед відповів лише одним голом вже за рахунку 0:3.
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Брайтон завдяки трьом очкам на Олд Траффорд посів четверту сходинку з 12 балами. Манкуніанці перебувають на 12 місці, маючи у своєму активі шість очок.
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