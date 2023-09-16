Брайтон на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у п'ятому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Еріка Тен Хага на своєму полі приймали Брайтон. Команда Роберто Де Дзербі вміло розпорядилася помилками суперника і змогла забити три м'ячі. Манчестер Юнайтед відповів лише одним голом вже за рахунку 0:3.

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Брайтон завдяки трьом очкам на Олд Траффорд посів четверту сходинку з 12 балами. Манкуніанці перебувають на 12 місці, маючи у своєму активі шість очок.