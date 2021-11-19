Марк-Андре тер Штеген відмовився переходити у Ньюкасл, який зацікавився послугами голкіпера Барси, повідомляє Diario Sport.

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Новий проект шейхів поки не викликає довіри у німецького воротаря, і він навіть не став розглядати цей варіант. Чинний контракт Марк-Андре з каталонським клубом розрахований до літа 2022-го, transfermarkt оцінює голкіпера у 55 млн євро.

Ньюкасл нещодавно змінив тренера, призначивши Едді Хау, але команда все ще залишається у зоні вильоту АПЛ.

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