Марк-Андре тер Штеген отказался переходить в Ньюкасл, который заинтересовался услугами голкипера Барсы, сообщает Diario Sport.

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Новый проект шейхов пока не вызывает доверия у немецкого вратаря, и он даже не стал рассматривать этот вариант. Действующий контракт Марк-Андре с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года, transfermarkt оценивает голкипера в 55 млн евро.

Ньюкасл недавно сменил тренера, назначив Эдди Хау, но команда все еще остается в зоне вылета АПЛ.

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