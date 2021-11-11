"Ми готуємось до зимового трансферного вікна. Це не те вікно, в яке ми хотіли б інвестувати, тому що в січні ймовірність невдалих угод вища. Але зараз це важливо. Ми могли б легко не купувати клуб, а дочекатися підсумків січневого вікна, щоб подивитися, яке місце в АПЛ він займатиме, і вже після цього організувати угоду.

Ньюкасл оголосив про призначення нового тренера

Це стало б безпечною інвестицією, але ми так зробили. Ми вирішили, що нічого не вийде, якщо ми не придбаємо Ньюкасл зараз. Ми зрозуміли, що маємо ризикнути. Ми пішли на цей ризик, бо клуб на 19 місці. І Едді Хау погодився на цю роботу, знаючи, що це ризиковано", – наводить слова Стейвлі Sky Sports.

Нагадаємо, аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл у Майка Ешлі за близько 350 млн євро. Після 12 турів АПЛ "сороки" розташовуються у зоні вильоту, маючи 5 очок в активі.

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