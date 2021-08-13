Англійський Ньюкасл нарешті оформив перший трансфер літа, підписавши з лондонського Арсенала півзахисника Джо Віллока.

Хавбек перебрався на Сент-Джеймс Парк на постійній основі, повідомляє офіційний сайт "сорок".

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Віллок уклав із Ньюкаслом довготерміновий контракт. Арсенал отримав за свого вихованця орієнтовно 25 млн фунтів. На півночі Англії Віллок виступатиме під 28-м номером. Останні півроку він провів у складі тайнсайдців на правах оренди, став лідером команди та навіть повторив рекорд легенди АПЛ Алана Ширера.

До слова, в сезоні 2020/21 Джо Віллок провів за Ньюкасл у Прем'єр-лізі 14 матчів, у яких забив 8 м'ячів.

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