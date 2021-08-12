Челсі заплатив Інтеру за Ромелу Лукаку 115 млн євро, що є найдорожчим трансфером в історії лондонського клубу, повідомляє transfermarkt.

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Попередній рекорд належав півзахиснику Каю Хаверцу, за якого "сині" у 2020-му виклали леверкузенському Байєру 80 млн євро.

Ромелу підписав з Челсі контракт на 5 років. Гравець вже перебував у структурі "синіх" (2011-2014 роки), але не зміг закріпитись у команді, "подорожуючи" по орендах. У минулому сезоні Серії А Лукаку провів 36 матчів, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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