Ньюкасл официально выкупил рекордсмена АПЛ
Английский Ньюкасл наконец оформил первый трансфер лета, подписав из лондонского Арсенала полузащитника Джо Уиллока.
Хавбек перебрался на Сент-Джеймс Парк на постоянной основе, сообщает официальный сайт "сорок".
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Уиллок заключил с Ньюкаслом долгосрочный контракт. Арсенал получил за своего воспитанника ориентировочно 25 млн фунтов. На севере Англии Уиллок будет выступать под 28-м номером. Последние полгода он провел в составе тайнсайдцев на правах аренды, стал лидером команды и даже повторил рекорд легенды АПЛ Алана Ширера.
К слову, в сезоне 2020/21 Джо Уиллок провел за Ньюкасл в Премьер-лиге 14 матчей, в которых забил 8 мячей.
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