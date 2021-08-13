Английский Ньюкасл наконец оформил первый трансфер лета, подписав из лондонского Арсенала полузащитника Джо Уиллока.

Хавбек перебрался на Сент-Джеймс Парк на постоянной основе, сообщает официальный сайт "сорок".

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Уиллок заключил с Ньюкаслом долгосрочный контракт. Арсенал получил за своего воспитанника ориентировочно 25 млн фунтов. На севере Англии Уиллок будет выступать под 28-м номером. Последние полгода он провел в составе тайнсайдцев на правах аренды, стал лидером команды и даже повторил рекорд легенды АПЛ Алана Ширера.

К слову, в сезоне 2020/21 Джо Уиллок провел за Ньюкасл в Премьер-лиге 14 матчей, в которых забил 8 мячей.

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