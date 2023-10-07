Ньюкасл вберігся від зазіхань інших клубів на півзахисника Бруно Гімараєса.

"Сороки" офіційно оголосили про підписання нового контракту з бразильцем до 2028 року. Попередня угода завершувалась у 2025-му.

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Гімараєс став найдорожчим гравцем Ньюкасла, коли у січні 2022 року перейшов з Ліона за 35 млн фунтів. Хавбек відразу почав виправдовувати інвестиції – 67 матчів, 11 голів та 8 асистів у футболці "сорок".

Бруно сватали у Манчестер Сіті та Ліверпуль, однак для цього трансферу доведеться викласти шалені гроші. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Ньюкасл у новому контракті прописав клаусулу на 100 млн фунтів.

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