Ньюкасл вперше з сезону 2002/03 приймав на Сент-Джеймс Парк поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів – суперником став ПСЖ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

На Сент-Джеймс Парк панувала фантастична атмосфера – арена вперше майже за 20 років приймала поєдинок Ліги чемпіонів. "Сороки" ще й мали серйозного суперника – ПСЖ навіть без Мессі та Неймара залишається грізним суперником.

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Проте, французи на старті гри відверто знітились – чи то від пресингу Ньюкасла, чи то від палкої підтримки місцевих вболівальників. Перший момент, втім, створили саме парижани – Мбаппе знайшов Дембеле на дальній стійці, а той з лету трохи не влучив.

Активний пресинг Ньюкасла дав свої плоди на 17-й хвилині. Маркіньйос обрізався, намагаючись дати верхову передачу в центр поля. Гімараєш перехопив, одразу віддавши на Ісака – Доннарумма відбив удар шведа в сторону, але на м'ячі був першим Альмірон, який технічно поклав м'яч у дальній кут – 1:0!

ПСЖ відповів дальнім пострілом Заїра-Емері – снаряд просвистів над дальньою дев'яткою. Ньюкасл відповів класним розіграшем кутового – Шер відклеївся від захисника, але пробив трошки повз ворота. На 39-й хвилині "сороки" подвоїли свою перевагу. Після навісу Тріпп'єра зі штрафного м'яч полетів у ворота, Доннарумма потягнув. Гімараєш першим встиг до нього та навісив, а Ден Бьорн замкнув. Суддя зарахував взяття воріт після перегляду VAR.

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На старті другого тайму Ньюкасл зробив перевагу розгромною. Тріпп'єр віддав на забігаючого Лонгстаффа, а той потужно пробив – Доннарумма пропустив під рукою. Парижани контролювали м'яч, але забити вдалось на 57-й хвилині – Заїр-Емері класно закинув на Лукаса Ернандеса, а той головою переправив м'яч у сітку воріт.

ПСЖ в останні 10 хвилин організував щось на кшталт навали, притиснувши Ньюкасл до власних воріт. Однак, лише раз Поуп здійснив сейв після удару Дембеле під поперечку. А "сороки" в компенсований час добили суперника – Шер підключився до атаки та поцілив у дев'ятку, послизнувшись при виконанні.

Таким чином, Ньюкасл набрав 4 очки та очолив "групу смерті", випередивши ПСЖ – 2 місце та 3 пункти в активі.

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