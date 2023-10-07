Бірмінгемський клуб офіційно оголосив про підписання нового довготривалого контракту з бомбардиром. Transfermarkt уточнює деталі – до літа 2028 року замість 2025-го з минулої угоди.

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Астон Вілла придбала Воткінса з Брентфорда у вересні 2020-го за рекордні на той час 30 млн євро. Відтоді нападник провів за "левів" 128 матчів, відзначився 50 голами та 16 асистами. Оллі має звичку робити хет-трики у великих прогромах – нещодавно таке сталося проти Брайтона Роберто Де Дзербі (6:1), а в дебютному сезоні проти Ліверпуля Юргена Клоппа (7:2).

Зараз Transfermarkt оцінює 27-річного Воткінса у 40 млн євро.

Де Дзербі зазнав ганебних 1:6 у битві претендентів на ЛЧ – бомбардир Астон Вілли хет-триком поклав Брайтон на коліна