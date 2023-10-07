Ньюкасл уберегся от посягательств других клубов на полузащитника Бруно Гимараеса.

"Сороки" официально объявили о подписании нового контракта с бразильцем до 2028 года. Предыдущее соглашение завершалось в 2025-м.

Астон Вилла продлила контракт с форвардом, организовавшим избиение Де Дзерби и Клоппа

Гимараес стал самым дорогим игроком Ньюкасла, когда в январе 2022 года перешел из Лиона за 35 млн фунтов. Хавбек сразу начал оправдывать инвестиции – 67 матчей, 11 голов и 8 ассистов в футболке "сорок".

Бруно сватали в Манчестер Сити и Ливерпуль, однако для этого трансфера придется выложить сумасшедшие деньги. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Ньюкасл в новом контракте прописал клаусулу на 100 млн фунтов.

Ньюкасл разбил ПСЖ в историческом матче Лиги чемпионов – Мбаппе исчез, неочевидные голеадоры и огненная атмосфера