Віталій Миколенко звично потрапив у стартовий склад "ірисок". Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Брайтон на "Футбол 24", стартував о 21:45. Жвавий початок. Екс-тренер Шахтаря Де Дзербі активно розмахує руками непристойно близько від свого візаві Лемпарда. Ліверпульці потужно пресингують і створюють перший момент на 5 хвилині. Девіс після накидання Грея зі штрафного пробив у руку Данку (без пенальті), Домінік Калверт-Льюїн підібрав і відкинув під удар Івобі. Санчес вдруге за секунд 100 потягнув удар "ірисок", і знову момент створив ДКЛ. Неймовірно легко Марч накрутив 1 в 1 Миколенка, який вже не міг завадити ідеальній подачі на Мітому – японець дивом схибив з кількох метрів.

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Провалюється й інший фланг господарів. Кайседо вирізав просту діагональ низом, Паттерсон пропустив, а Мітома без перешкод прогулявся штрафним Евертона і пробив поміж ніг Тарковскі, який намагався підстрахувати. І знову 25-річний вінгер збірної Японії! Цього разу Мітома зібрав біля себе захисників і віддав у центр, а там 18-річний Еван Фергюсон влучив у стійку. І знову Кайседо, через якого розвиваються чи не всі початкові стадії атак, розриває в центрі. Фергюсон, не довго думаючи, стріляє здалеку – близько до шедевру. Серія не дуже влучних ударів "синіх". До Санчеса м'ячі доходять хіба що в момент навісів.

Миколенко зробив щось корисне попереду аж на 45+2, віддавши в темп на Грея. Санчес красиво зреагував на удар героя попереднього матчу проти Манчестер Сіті. Віталій завершив перший тайм з найгіршою оцінкою серед польових гравців (6,3 від SofaScore, 6,2 – FotMob, 6,0 – WhoScored). Життя ніби проходило повз нього у цій половині. Встиг також заблокувати удар суперника, але загалом розчарував. Хоча в основному потерпав протилежний фланг, де сяяв Мітома за підтримки Гроса, Кайседо й Еступіньяна. В Евертона більше ударів з меж штрафного (4:3), але відчутно гірша якість моментів (xG становив 0,33 на 0,8). Брайтон виграв практично всю боротьбу та пропонував цікавіші ризикованіші рішення у фінальній третині.

Просто розрив на старті другого тайму. Атаки з розмахом, переведення з флангу на фланг. Миколенко спочатку тримав у полі зору Фергюсона, а потім вирішив відпустити і піти за ще одним суперником. У підсумку український захисник курйозно послизнувся і дозволив супернику розстріляти після прострілу Сармієнто. Марч знущально легко хитає Миколенка, Тарковскі, наче рибка, даремно пірнає, а Пікфорд не виручає. Ще й асист у Фергюсона, для якого це дебют у стартовому складі. А тим часом екс-тренер збірної України Малдера щось пояснює Мак Аллістеру. Чемпіон світу готується вийти на заміну. Ідрісса Гуйє віддав жахливий пас назад. Гросс перехопив, перекинув голкіпера, а відчайдушний забіг Миколенка виявився, як і все в Евертона сьогодні – запізнілим. "Іриски" хапнули 3 голи за 6 хвилин.

FT: Everton 1 - 4 Brighton & Hove Albion



xG: 1.31 - 2.17

Shots: 10 - 18

MOTM: Pascal Gross (8.58)#EVEBHAhttps://t.co/U6mJlZVVvL pic.twitter.com/IldTLv751z — FotMob Stats (@FotMob_Stats) January 3, 2023

Дещо невдоволено зойкнули трибуни, коли екс-динамівець прибіг до чужого штрафного. Це підштовхнуло нашого легіонера до рішучих дій, Дукуре після прострілу Миколенка не влучив. Важкувато Віталію проти Марча, який продовжує фінтити й легко заходити у штрафний Евертона з подальшою гостротою. Перший сейв Пікфорда аж на 66 хвилині саме після пострілу Соллі. Грей втрачає нагоду забити гол престижу. Ніби лише Миколенку не байдуже на результат і тренера. Віталій відчайдушно гасає туди-сюди, блокуючи удари та перехоплюючи гострі простріли.

4 - Brighton have scored four goals in a top-flight away game for the first time in their history, with all four goals coming inside the first hour of the match. Rampant. pic.twitter.com/E9b7BlKiAw — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2023

Санчес безглуздо в'їхав ногою в Івобі. Пенальті на 90+2 впевнено реалізував Грей, відзначившись у другому турі поспіль. Лише 2 очки за 6 останніх матчів АПЛ плюс розгромний виліт з Кубка англійської ліги. Якби конкуренти не були ще слабшими, Евертон давно б осів у зоні вильоту. Лемпард все активніше напрошується на відставку. Брайтон забив 10 голів за 4 виїзні матчі в АПЛ. Команда Дзербі вперше в історії забила аж 4 голи на виїзді в рамках Прем'єр-ліги. "Чайки" також вперше виграють 3 виїзні зустрічі АПЛ поспіль і посідають 8 місце з 27 очками, що на 12 більше, ніж в Евертона.

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