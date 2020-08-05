Ньюкасл націлився на дует зірок Борнмута, – The Telegraph

Англійський Ньюкасл готовий придбати відразу двох виконавців невдахи сезону в Прем'єр-лізі Борнмута – півзахисника Девіда Брукса та нападника Джошуа Кінга.

Тайнсайдці проявляють інтерес до атакувальних гравців "вишень", повідомляє The Telegraph.

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Керманич "сорок" Стів Брюс прагне підсилити лінію нападу в міжсезоння. Виліт Борнмута змушує керівництво клубу розвантажити зарплатну відомість. Це може посприяти купівлі Брукса та Кінга за прийнятні суми. Конкуренцію Ньюкаслу в боротьбі за дует із Борнмута може скласти МЮ – манкуніанці цікавилися дуетом раніше.

У сезоні 2019/20 Джошуа Кінг провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та оформив 4 асисти. Натомість Девід Брукс зіграв 9 поєдинків, у яких забив 1 гол.

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