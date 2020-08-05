toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ньюкасл націлився на дует зірок Борнмута, – The Telegraph

10:25 - Читать на русском
Ньюкасл націлився на дует зірок Борнмута, – The Telegraph
Джошуа Кінг / Reuters

Англійський Ньюкасл готовий придбати відразу двох виконавців невдахи сезону в Прем'єр-лізі Борнмута – півзахисника Девіда Брукса та нападника Джошуа Кінга.

Тайнсайдці проявляють інтерес до атакувальних гравців "вишень", повідомляє The Telegraph.

Президент Роми погодився продати клуб, щоб купити Ньюкасл, від якого відмовилися шейхи

Керманич "сорок" Стів Брюс прагне підсилити лінію нападу в міжсезоння. Виліт Борнмута змушує керівництво клубу розвантажити зарплатну відомість. Це може посприяти купівлі Брукса та Кінга за прийнятні суми. Конкуренцію Ньюкаслу в боротьбі за дует із Борнмута може скласти МЮ – манкуніанці цікавилися дуетом раніше.

У сезоні 2019/20 Джошуа Кінг провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та оформив 4 асисти. Натомість Девід Брукс зіграв 9 поєдинків, у яких забив 1 гол.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Ілічіч хотів зав'язати з футболом через зраду дружини – партнер Маліновського відповів ЗМІ одним фото
00:05
5304
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Девід Девід Брукс Джошуа Джошуа Кінг Ньюкасл Ньюкасл Борнмут Борнмут
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями
    Україна — 12:321117 СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями
6
год
:
14
хв
Шахтар
19:55
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук