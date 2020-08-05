Ньюкасл націлився на дует зірок Борнмута, – The Telegraph

Тайнсайдці проявляють інтерес до атакувальних гравців "вишень", повідомляє The Telegraph.
Президент Роми погодився продати клуб, щоб купити Ньюкасл, від якого відмовилися шейхи
Керманич "сорок" Стів Брюс прагне підсилити лінію нападу в міжсезоння. Виліт Борнмута змушує керівництво клубу розвантажити зарплатну відомість. Це може посприяти купівлі Брукса та Кінга за прийнятні суми. Конкуренцію Ньюкаслу в боротьбі за дует із Борнмута може скласти МЮ – манкуніанці цікавилися дуетом раніше.
У сезоні 2019/20 Джошуа Кінг провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та оформив 4 асисти. Натомість Девід Брукс зіграв 9 поєдинків, у яких забив 1 гол.
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