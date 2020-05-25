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Манчестер Юнайтед може підписати дует із Борнмута

17:44 192 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може підписати дует із Борнмута
Джошуа Кінг / Reuters

Англійський Манчестер Юнайтед зацікавився відразу двома виконавцями одного з аутсайдерів першості – Борнмута.

Півзахисник Брукс і форвард Кінг входять до шорт-листа "червоних дияволів", запевняє Manchester Evening News.

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У найближче трансферне вікно Юнайтед зібрався вийти на ринок задля підсилення двох позицій. По-перше, манкуніанці прагнуть додати творчого потенціалу в середню лінію. А другою ціллю МЮ є нарощення атакувальної потужності.

У нинішньому сезоні Джошуа Кінг провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 2 асисти. Натомість Девід Брукс через важку травму в сезоні 2019/20 ще не грав. У попередній кампанії в його активі 30 поєдинків в АПЛ, у яких хавбек забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

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