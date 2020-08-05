Ньюкасл нацелился на дуэт звезд Борнмута, – The Telegraph

Тайнсайдцы проявляют интерес к атакующим игрокам "вишен", сообщает The Telegraph.

Президент Ромы согласился продать клуб, чтобы купить Ньюкасл, от которого отказались шейхи

Наставник "сорок" Стив Брюс стремится усилить линию нападения в межсезонье. Вылет Борнмута заставляет руководство клуба разгрузить зарплатную ведомость. Это может помочь покупкам Брукса и Кинга за приемлемые суммы. Конкуренцию Ньюкаслу в борьбе за дуэт из Борнмута может составить МЮ – манкунианцы интересовались дуэтом раньше.

В сезоне 2019/20 Джошуа Кинг провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 4 ассиста. В свою очередь Дэвид Брукс сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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