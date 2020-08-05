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Ньюкасл нацелился на дуэт звезд Борнмута, – The Telegraph

10:30 - Читати українською
Ньюкасл нацелился на дуэт звезд Борнмута, – The Telegraph
Джошуа Кинг / Reuters

Английский Ньюкасл готов приобрести сразу двух исполнителей неудачника сезона в Премьер-лиге Борнмута – полузащитника Дэвида Брукса и нападающего Джошуа Кинга.

Тайнсайдцы проявляют интерес к атакующим игрокам "вишен", сообщает The Telegraph.

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Наставник "сорок" Стив Брюс стремится усилить линию нападения в межсезонье. Вылет Борнмута заставляет руководство клуба разгрузить зарплатную ведомость. Это может помочь покупкам Брукса и Кинга за приемлемые суммы. Конкуренцию Ньюкаслу в борьбе за дуэт из Борнмута может составить МЮ – манкунианцы интересовались дуэтом раньше.

В сезоне 2019/20 Джошуа Кинг провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 4 ассиста. В свою очередь Дэвид Брукс сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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