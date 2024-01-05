Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем повинен піти на підвищення. За право його підписати вже вишикувалася черга.

Ньюкасл давно стежить за молодшим братом Джуда Беллінгема і навіть намагався його підписати минулого літа. Однак тоді Джоб вибрав Сандерленд, розуміючи, що там отримає значно більше ігрової практики.

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Беллінгем-молодший дуже швидко став лідером "чорних котів", і топ-клуби знову з'явилися на горизонті. За інформацією Daily Mail, Ньюкасл налаштований зробити конкретну пропозицію щодо трансферу, але доведеться виграти конкуренцію в Реала, Челсі, Арсенала і Ліверпуля. "Сороки" можуть спробувати зіграти на випередження.

Сам Джоб Беллінгем не хотів би покидати Сандерленд взимку. Команда Назарія Русина бореться за вихід в АПЛ принаймні через плей-офф Чемпіоншипа. Якщо ж ціль не вдасться виконати, то влітку гравця нічого вже утримувати не буде. Цікаво, що вже завтра, 6 січня, Ньюкасл зможе переглянути свою трансферну ціль. "Сороки" зіграють проти Сандерленда в Кубку Англії.

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