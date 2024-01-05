Ньюкасл давно следит за младшим братом Джуда Беллингема и даже пытался его подписать прошлым летом. Однако тогда Джоб выбрал Сандерленд, понимая, что там получит гораздо больше игровой практики.

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Беллингем-младший очень быстро стал лидером "черных кошек", и топ-клубы снова появились на горизонте. По информации Daily Mail, Ньюкасл настроен сделать конкретное предложение по трансферу, но придется выиграть конкуренцию у Реала, Челси, Арсенала и Ливерпуля. "Сороки" могут попытаться сыграть на опережение.

Сам Джоб Беллингем не хотел бы покидать Сандерленд зимой. Команда Назария Русина борется за выход в АПЛ по крайней мере через плей-офф Чемпионшипа. Если же цель не удастся выполнить, то летом игрока уже ничего удерживать не будет. Интересно, что уже завтра, 6 января, Ньюкасл сможет просмотреть свою трансферную цель. "Сороки" сыграют против Сандерленда в Кубке Англии.

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