Вінгер "блаугранас" Рафінья може повернутись до АПЛ.

Один з лідерів АПЛ, Ньюкасл, вже шукає варіанти підсилення складу, адже клуб дуже близький до виходу в Лігу чемпіонів наступного сезону.

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"Сороки" націлились на колишню зірку Лідса, а нині вінгера Барселони Рафінью, який програє конкуренцію Усману Дембеле. Ньюкасл готовий виплатити суму в 80 млн євро за гравця збірної Бразилії, повідомив журналіст Жерар Ромеро.

Загалом, Рафінья провів за Барселону 45 матчів у всіх змаганнях, в яких записав до свого активу 10 голів та 11 результативних передач.

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