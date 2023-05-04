Ньюкасл хоче підписати зірку Барселони за 80 млн
Один з лідерів АПЛ, Ньюкасл, вже шукає варіанти підсилення складу, адже клуб дуже близький до виходу в Лігу чемпіонів наступного сезону.
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"Сороки" націлились на колишню зірку Лідса, а нині вінгера Барселони Рафінью, який програє конкуренцію Усману Дембеле. Ньюкасл готовий виплатити суму в 80 млн євро за гравця збірної Бразилії, повідомив журналіст Жерар Ромеро.
Загалом, Рафінья провів за Барселону 45 матчів у всіх змаганнях, в яких записав до свого активу 10 голів та 11 результативних передач.
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