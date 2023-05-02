Барселона останнім часом не вражає. Є проблеми з креативом, ще більші проблеми з реалізацією. Це вкотре проявилося сьогодні. Барса з середини першого тайму грала в більшості, але аж на 86 хвилині вразила ворота Осасуни. А за 20 стартових хвилин в рівних складах господарі завдали лише один удар.

Барселона шукає альтернативу ЛЧ і може покинути Європу – усе залежить від рішення УЄФА

Перший момент виник з ініціативи Педрі, який забігав за спини захисників під пас Де Йонга. Еррандо збив суперника та отримав червону. Педрі взагалі був найгострішим на полі. 20-річний хавбек опинився перед чужими воротами після прострілу Бальде, але завдав поганого удару.

Рафінья та Араухо могли забивати до перерви зі стандартів, а в другому таймі найкращі шанси змарнували Де Йонг і Лєвандовскі. Френкі дивом пробив повз ворота, отримавши шикарний пас від Педрі. Удар поляка майстерно потягнув голкіпер. Ще був випадковий момент у Феррана.

Осасуна захищалася всім складом у власному штрафному, але організувала кілька гострих атак. Торро і Муньйос непогано стріляли здалеку. Гості все ж пропустили – Лєвандовскі скористався хаосом у чужих володіннях і заштовхав м'яч у сітку. Однак судді зафіксували офсайд.

Барселона посилювала тиск і зрештою досягла свого. Лєвандовскі приміряв роль асистента, вирізавши гострий пас у центр штрафного майданчика. Де Йонг головою скинув під удар Альбі, а той поклав м'яч у ближній кут. Барса перемогла, набрала 82 очки та збільшила відрив на вершині Ла Ліги до 14 пунктів.