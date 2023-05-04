Ньюкасл хочет подписать звезду Барселоны за 80 млн
Один из лидеров АПЛ, Ньюкасл, уже ищет варианты усиления состава, ведь клуб очень близок к выходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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"Сороки" нацелились на бывшую звезду Лидса, а ныне вингера Барселоны Рафинью, который проигрывает конкуренцию Усману Дембеле. Ньюкасл готов выплатить сумму в 80 млн евро за игрока сборной Бразилии, сообщил журналист Жерар Ромеро.
В общем, Рафинья провел за Барселону 45 матчей во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач.
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