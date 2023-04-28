Захисник Арсенала та збірної Шотландії Кіран Тірні може змінити клубну прописку у межах Англії.

Манчестер Сіті перебуває у пошуку підсилення лівого флангу. Одним із варіантів є 25-річний шотландець, інформує Football Insider.

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Ймовірно, Тірні погодився б на перехід, адже після підписання Олександра Зінченка втратив місце в основі. Цього сезону оборонець взяв участь у 31 поєдинку, але в середньому проводив 41 хвилину на полі.

Окрім команди Хосепа Гвардіоли, у послугах Кірана зацікавлені ще Ньюкасл та Астон Вілла, які сенсаційно йдуть на 3 та 6 місцях турнірної таблиці АПЛ.

Нагадаємо, шотландець перебрався в Арсенал влітку 2019 року зі Селтіка за 27 мільйонів євро. Його контракт чинний ще 2 сезони.

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