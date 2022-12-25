"Сороки" можуть почистити свої ряди в зимове трансферне вікно.

Ньюкасл не має планів зменшувати кількість гравців в обоймі, але готовий продати Метью Рітчі, Джонджо Шелві та Пола Дамметта, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що наставник команди Едді Хау дасть згоду на трансфер за умови що обойма команди не зменшиться. Контракти усіх трьох виконавців завершуються влітку 2023 року.

Додамо, що трійця є далеко не основними гравцями Ньюкасла, який наразі посідає третє місце в АПЛ. Так, найбільше поєдинків зіграв Шелві – 5 (3 в АПЛ і ще 2 в Кубку ліги).

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