"Сороки" могут почистить свои ряды в зимнее трансферное окно.

У Ньюкасла нет планов уменьшать количество игроков в обойме, но готов продать Мэтью Ритчи, Джонджо Шелви и Пола Дамметта, сообщает ESPN.

Нападающий сборной Бразилии перебрался в АПЛ – первый трансфер нового тренера

Отмечается, что наставник команды Эдди Хау даст согласие на трансфер при условии, что обойма команды не уменьшится. Контракты всех трех исполнителей истекают летом 2023 года.

Добавим, что троица далеко не основные игроки Ньюкасла, который занимает третье место в АПЛ. Так, больше всего поединков сыграл Шелви – 5 (3 в АПЛ и еще 2 в Кубке лиги).

Мессі та Роналду заклопотані, Златан зрадив традиції, Лунін дебютує в ролі тата: як футбольний світ святкував Різдво