"Сороки" працюють над тим, щоб зберегти своїх найкращих гравців. Однією з ключових цілей Ньюкасла є пролонгація контракту з Бруно Гімараєсом.

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Як інформує Фабріціо Романо, англійський клуб узгодив нову угоду з бразильським півзахисником, яка буде діяти до 2028 року. Ньюкасл пропише в контракті клаусулу у розмірі 100 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль досі стежить за гравцем. Мерсисайдці планують взимку переманити бразильця.

Нагадаємо, Бруно Гімараєс приєднався до Ньюкасла в січні 2022 року. Загалом за "сорок" він зіграв у 65 матчах. В активі півзахисника 11 голів та сім результативних передач.

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