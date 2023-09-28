"Сороки" работают над тем, чтобы сохранить своих лучших игроков. Одной из ключевых целей Ньюкасла является пролонгация контракта с Бруно Гимараесом.

Ливерпуль снова попытается совершить 100-миллионный трансфер, проваливший прошлым летом

Как информирует Фабрицио Романо, английский клуб согласовал новое соглашение с бразильским полузащитником, которое будет действовать до 2028 года. Ньюкасл пропишет в контракте клаусулу в размере 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ливерпуль до сих пор следит за игроком. Мерсисайдцы планируют зимой переманить бразильца.

Напомним, Бруно Гимараес присоединился к Ньюкаслу в январе 2022 года. Всего за "сорок" он сыграл в 65 матчах. В активе полузащитника 11 голов и семь результативных передач.

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