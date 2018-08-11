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Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

17:35 127 Читать на русском
Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Ньюкасл – Тоттенхем / Фото з соцмереж

 В матчі 1 туру АПЛ Тоттенхем не без труднощів здолав Ньюкасл на виїзді. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Тоттенхем розпочав старт нового сезону з перемоги. Всі голи були забиті у першому таймі вже до 20-ї хвилини.

Ньюкасл у другій половині зустрічі мав непогані шанси відігратись, проте гості втримали перевагу.

Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2

Голи: Хоселу, 11 – Вертонген, 8, Аллі, 18

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія1 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Тоттенхем: Субота 11 серпня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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Англія Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл - Тоттенхем Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем
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41
хв
Шахтар
19:30
Ворскла
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