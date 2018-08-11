Фред відзначився жахливим вчинком у першому матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чисте вилучення?

Колишній півзахисник донецького Шахтаря не найкраще дебютував за МЮ в чемпіонаті Англії. Фред цілком міг нарватись своїми безглуздими грубощами на червону картку.

Фред не лише отримав найгірший бал серед усіх гравців Манчестер Юнайтед. Півзахисник збірної Бразилії мав усі шанси отримати червону картку вже в першому своєму таймі в АПЛ. Екс-"гірник" врізав ззаду Демарею Грею в по суті неігровому епізоді: про жодну гру в м'яч там і мови не велось. Утім суддя не показав опорнику навіть попередження.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Джеймі Каррагер виправдовує Фреда аргументом, що той таки був сконцентрований на м'ячі, однак у такому разі виникають сумніви в якості зору гравця.

Якщо суддя Андре Марінер банально прогавив інцидент, бразильцю може загрожувати дискваліфікація. Якщо ж рефері запротоколював там фол, найдорожчий "червоний диявол" літа 2018 уникне неприємностей. Незабаром стане відомо, чи розгляне англійська Футбольна Асоціація момент і винесе відкладене покарання.

Fred kicks gray and the biased commentators say he was getting the ball. I don't see it pic.twitter.com/w1LJOOHdxx — Gunman (@laca_gunman) 10 серпня 2018 р.

Водночас інші англійські ЗМІ (Daily Mail) відзначають, що бразилець тримав гру під контролем у центрі поля, однак знову вибухнув у другому таймі, коли заробив жовту картку за конфлікт з новачком Лестера Меддісоном.

У справу довелось втрутитись Жозе Моурінью, який заспокоював свого гравця біля бокової лінії. Тренер Манчестер Юнайтед замінив Фреда через 13 хвилин після епізоду.

Британські користувачі соцмереж критикують вчинок новачка манкуніанців. Цікаво, що Фред 3 рази сфолив за перші 55 хвилин у Прем'єр-лізі – більше за всіх гравців, які були на полі.

"За перші 40 хвилин АПЛ у нас 2 погані рішення судді: удар Фреда і офсайд Алексіса. Та, мабуть, нам не потрібен VAR".

"Фред повинен був отримати червону за це. Манчестер Юнайтед все ще користується деякими привілеями від арбітрів. Насінна Грема Полла".

"Це шок. Спочатку Байлі стрибає двома ногами у штрафному, а потім Фред вирішує вдарити Грея, тому що той знищив його".

"Чиста червона. Якби це був Дієго Коста, його б дискваліфікували до січня за таке".

"ФА повинна розглянути це кунг-фу Фреда".