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Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

17:35 56 Читати українською
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Тоттенхэм / Фото из соцсетей

В матче 1 тура АПЛ Тоттенхэм не без труда одолел Ньюкасл на выезде. Смотрите видео голов и обзор матча.

Тоттенхэм начал старт нового сезона с победы. Все голы были забиты в первом тайме уже к 20-й минуте.

Ньюкасл во второй половине встречи имел неплохие шансы отыграться, однако гости удержали преимущество.

Тоттенхэм на выезде переиграл Ньюкасл

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Хоселу, 11 – Вертонген, 8, Алли, 18

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайне)

Ньюкасл - Тоттенхэм: Суббота 11 августа 2018

Ньюкасл
Матч окончен
1 : 2
Тоттенхэм
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Англия Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл - Тоттенхэм Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм
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