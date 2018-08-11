Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 1 тура АПЛ Тоттенхэм не без труда одолел Ньюкасл на выезде. Смотрите видео голов и обзор матча.

Тоттенхэм начал старт нового сезона с победы. Все голы были забиты в первом тайме уже к 20-й минуте.

Ньюкасл во второй половине встречи имел неплохие шансы отыграться, однако гости удержали преимущество.

Тоттенхэм на выезде переиграл Ньюкасл

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Хоселу, 11 – Вертонген, 8, Алли, 18

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