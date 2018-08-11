Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл

В матчі 1 туру АПЛ Тоттенхем не без труднощів здолав Ньюкасл на виїзді. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Команди розпочали матч без розкачки і вже на 11 хвилині рахунок став 1:1. Першими забили "шпори": Еріксен навісив з кутового в центр штрафного, Санчес переправив головою на дальню стійку, де Вертонген також головою переправив м'яч у ворота. Дубравка відбив м'яч, але вже тоді, коли той повністю перетнув лінію воріт. Через 3 хвилини Хоселу також головою замкнув навіс Рітчі з правого флангу.

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Нічийний рахунок тримався недовго. Ор'є класно навісив в район дальньої стійки і Аллі (як не дивно, але також головою) переправив м'яч у дальній кут воріт. Після того тривало невелике затишшя, а от ближче до кінця тайму Санчес після подачі з кутового пробив трохи повз ворота.

На початку другої половини Ньюкасл мав нагоду вдруге зрівняти рахунок в матчі: Діаме отримав м'яч в штрафному і потужно пробив метрів з 14, але стійка врятувала Тоттенхем. Класний момент мав Кенеді, але Льоріс вибив м'яч з-під нього. Тоттенхем відповів на це ударом з лету Сіссоко після простріл Девіса, однак Дубравка фантастичним чином зреагував і забрав м'яч до рук. Ньюкасл більше атакував, так як потрібно було відігруватись, небезпечні моменти були в Переса та Рондона. Однак "шпори" так і не дали пробити Льоріса до кінця матчу і здобули перемогу в першому матчі нового сезону.

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Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2

Голи: Хоселу, 11 – Вертонген, 8, Аллі, 18