Гра розпочалась з гола Мудрика, який скористався майстерною передачею Палмера. Ноттінгем за 8 хвилин відповів точним ударом Болі. В другій половині "лісники" взагалі вийшли вперед – Хадсон-Одой засмутив рідний Челсі.

Мудрик "скис" після гола і дав шанс конкуренту – Челсі влаштував камбек проти врятованого невдахи

Останнє слово все ж було за гостями, коли Михайло Мудрик пішов з поля. Замінив його Стерлінг, який зробив рахунок 2:2. Джеймс відзначив повернення після важкої травми асистом на Джексона, який довершив переможний камбек Челсі.