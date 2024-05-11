Гол Мудрика у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Челсі – 2:3
22:30 - Читать на русском
Челсі дотиснув Ноттінгем Форест у 37-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
16’ Віллі Болі
Рахім Стерлінг 80’
Ніколя Джексон 82’
16’ Віллі Болі
80’ Рахім Стерлінг
82’ Ніколя Джексон
Гра розпочалась з гола Мудрика, який скористався майстерною передачею Палмера. Ноттінгем за 8 хвилин відповів точним ударом Болі. В другій половині "лісники" взагалі вийшли вперед – Хадсон-Одой засмутив рідний Челсі.
Мудрик "скис" після гола і дав шанс конкуренту – Челсі влаштував камбек проти врятованого невдахи
Останнє слово все ж було за гостями, коли Михайло Мудрик пішов з поля. Замінив його Стерлінг, який зробив рахунок 2:2. Джеймс відзначив повернення після важкої травми асистом на Джексона, який довершив переможний камбек Челсі.
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