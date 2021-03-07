Воротар мюнхенського клубу обурений своєю роллю у команді – йому було б про що поговорити з нашим Андрієм Луніним.

Голкіпер Баварії Алєксандер Нюбель має намір покинути мюнхенський клуб, повідомляє видання Bild.

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За інформацією джерела, 24-річний футболіст незадоволений своїм становищем у Баварії і хоче перейти в іншу команду у майбутнє літнє трансферне вікно.

Раніше головний тренер "Ротен" Ганс-Дітер Флік досить різко відреагував на закиди агента Нюбеля щодо малої кількості ігрового часу у його клієнта. "Алєксандер знав, на що йшов, коли підписував контракт з нами. Моя робота як тренера – виводити на поле найкращих, і на даний момент Нойер – номер один", – сказав коуч баварців.

Нагадаємо, Нюбель приєднався до чемпіона Бундесліги 1 липня 2020 року, перейшовши у клуб в якості вільного агента. Раніше німецький голкіпер виступав за Шальке-04. У поточному сезоні він провів за Баварію всього 2 матчі – один в Кубку Німеччини і один у Лізі чемпіонів.

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