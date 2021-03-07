"Холанд в Баварії? У житті можливо всяке, не можна нічого виключати. Але на даний момент він – гравець Борусії Д з довготерміновим контрактом.

Лапорта пообіцяв Мессі галактичне придбання – екс-зірка каталонців допоможе з трансфером

Холанд – мета багатьох топ клубів. Це те, що виділяє його серед інших. У будь-якому випадку ніхто не знає майбутнього. У футболі все змінюється дуже швидко. Тому я не особливо переймаюся щодо цього", – цитує Фліка видання Sky Sports.

До слова, напередодні Холанд протягом 7 хвилин зумів двічі відзначитись у воротах Баварії, що, однак, не допомогло його команді – "джмелі", в результаті, програли з рахунком 2:4.

Нагадаємо, Ерлінг у поточному сезоні провів за "джмелів" 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 голів і віддав 8 результативних передач. Його контракт з дортмундцями розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 110 млн євро.

Баварія – Борусія Д: ефектна битва з класичним фіналом – Лєвандовскі хет-триком нівелював дубль Холанда