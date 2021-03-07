Вратарь мюнхенского клуба возмущен своей ролью в команде – ему было бы о чем поговорить с нашим Андреем Луниным.

Голкипер Баварии Александер Нюбель намерен покинуть мюнхенский клуб, сообщает издание Bild.

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По информации источника, 24-летний футболист недоволен своим положением в Баварии и хочет перейти в другую команду в будущее летнее трансферное окно.

Ранее главный тренер "Ротэн" Ханс-Дитер Флик достаточно резко отреагировал на претензии агента Нюбеля относительно мизерного количества игрового времени у его клиента. "Александер знал, на что шел, когда подписывал контракт с нами. Моя работа как тренера – выводить на поле лучших, и на данный момент Нойер – номер один", – сказал коуч баварцев.

Напомним, Нюбель присоединился к чемпиону Бундеслиги 1 июля 2020 г., перейдя в клуб в качестве свободного агента. Ранее немецкий голкипер выступал за Шальке-04. В текущем сезоне он провел за Баварию всего 2 матча – один в Кубке Германии и один в Лиге чемпионов.

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