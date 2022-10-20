У Тео Ернандеса вкрали колекцію годинників, прикраси та готівку.

У вівторок, 18 жовтня, банда озброєних грабіжників увірвалася до будинку лівого захисника Мілана Тео Ернандеса. Corriere dello Sport дізнався про подробиці шокуючого пограбування.

Будинок зірки Мілана пограбували озброєні злочинці

Згідно з джерелом, у момент пограбування в будинку була присутня дівчина Ернандеса, його шестирічний син, а також няня. Саме нянька переконала дівчину футболіста відкрити сейф, коли грабіжники наставили на жінок зброю.

Повідомляється, що грабіжники вкрали колекцію годинників, прикраси та готівку.

Раніше журналіст Ніколо Скіра повідомляв, що сума збитків становить 1 мільйон євро.

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