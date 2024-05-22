– Пишуть, що ви завершуєте кар’єру гравця та будете працювати у структурі клубу.

– Так, це правда. Я завершую кар’єру і буду працювати у Ворсклі.

– На якій посаді?

– Поки ще конкретики немає. Радше за все, я буду працювати у тренерському штабі Сергія Миколайовича Долганського.

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– Як ви ухвалили рішення завершити кар’єру гравця?

– У мене були хронічні травми, після яких з кожним разом все важче відновлюватися. Тому я ухвалив таке рішення.

– Кому передаєте капітанську пов’язку Ворскли?

– Звичайно, Пердюньці (Ігор Пердута, – прим. автора), кому ж ще:)

– Микола Павлов розповідав нам, що після перемоги у Кубку України-2009 він започаткував традицію: ветеранам Ворскли, які завершують кар’єру у Полтаві, керівництво виплачує грошовий приз у розмірі 25 тисяч доларів. Микола Петрович навіть через наш сайт звертався до Жеваго, щоб вас не забули.

– Поки що я нічого про це не знаю. Як віддячать або не віддячать, тоді скажу.

– Ви з нового сезону переходите на роботу у тренерському штабі Ворскли чи вже з наступного матчу проти ЛНЗ?

– У мене чинний контракт гравця до літа. Думаю, уже після відпустки приступлю до нової роботи, – резюмував Чеснаков в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, захисник дебютував за першу команду Ворскли у 2007 році. Відтоді не зраджував "зелено-білим", провівши 416 матчів (рекорд клубу).

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