"Я був першим тренером Роберто. Я знав і знаю його як людські, так і технічні якості. Він пропонує активний, переможний футбол. Відповідно, для переможного футболу потрібні футболісти.

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Це нормально, що він тренер, якого хочуть усі клуби. Він показав, що вміє керувати в непростих умовах. У Шахтарі він добре виступав, попри труднощі, які мала команда. Він знає, як залучити та розвивати молодь.

Де Дзербі уже був у Наполі як футболіст, впевнений, він любить це місто, знає Де Лаурентіса. Він був би ідеальним для такого клубу, як Наполі, бо пропонує дуже активний футбол. Він знає, як змусити гравців слідувати за ним. Думаю, Наполі потребує такого, як він, щоб змінити ситуацію", – цитує Ніколіні TuttoMercatoWeb, посилаючись на Campi Flegrei tv.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі був головним тренером Шахтаря в сезоні 2021/22. Після роботи в Україні, новим клубом італійця став Брайтон, та нещодавно фахівець оголосив про свій відхід з англійського клубу.

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