Терпіння керівництва Верони закінчилося, і Габріеле Чоффі таки отримав логічне покарання за провальний старт сезону. Витягувати команду із зони вильоту покликали тренера "молодіжки" Сальваторе Боккетті. Для колишнього гравця збірної Італії це був дебют на дорослому рівні. Натомість Стефано Піолі проводив 150-й матч на чолі Мілана.

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Чинні чемпіони Італії продовжують страждати через величезну кількість травм. За таких умов було чимало тактичних експериментів. Навіть Ясін Адлі отримав шанс вперше вийти у стартовому складі. Такі експерименти не можуть не позначитися на якості гри. Трикутник у центрі поля Тоналі-Круніч-Адлі здатен виграти багато боротьби, але встановити контроль – зась. Відтак, зі стартових хвилин Верона легко діставалася до чужих воріт і створювала моменти.

У Мілана для таких ситуацій є перевірений рецепт – віддати м'яч Леау. І він знову спрацював. Рафа прорвався до меж воротарського і прострілив. Передача не дійшла до одноклубників виключно через автогол. Колишній динамівець Мігель Велозу не зумів підлаштуватися і вразив власні ворота. Слідом розкішний шанс подвоїти рахунок змарнував Жиру, пробивши поруч зі стрійкою. Верона не знітилися і продовжила шукати щастя в атаці. На гол "мастифи" явно напрацювали, і він не забарився. Корай Гюнтер скористався провалом на правому фланзі "россонері" і з допомогою Габбії відновив рівновагу. М'яч записали на німця, але це справжнісінький автогол.

Знову перехопити ініціативу Мілан не поспішав. Верона взагалі у першому таймі була найкращою командою на полі. Не дивно, що Стефано Піолі відразу по перерві випустив двох нападників – Оріджі та Ребіча. Миттєвого ефекту це не дало. Довелося кинути в бій ще й Побега з Беннасером. І отут "россонері" почали контролювати ситуацію і ствоювали все гостріші моменти. Один із них завершився вивіреним пасом Ребіча на Тоналі. Хорват був настільки впевнений у Сандро, що почав святкувати ще до завершального удару італійця.Не дарма.

В цьому весь нинішній Мілан. Завойоване Скудетто позитивно вплинуло на характер команди, яка тепер вміє вигризати навіть невдалі матчі. З усіма наявними кадровими проблемами "россонері" зараз не можуть демонструвати яскраву, змістовну гру, але продовжують здобувати результат. Сьогодні Стефано Піолі вдалося увійти у історію. Мілан три роки поспіль здобуває щонайменше 7 перемог у стартових десяти турах сезону. Такого з "дияволами" не траплялося ніколи.

Тепер у активі Мілана 23 очки та третє місце у турнірній таблиці Серії А. Попереду лише Аталанта (24) та Наполі (26). У Верони залишилося 5 залікових пунктів та 18-та сходинка. Щоб покинути зону вильоту "мастифам" потрібна бодай одна перемога.