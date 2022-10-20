Во вторник, 18 октября банда вооруженных грабителей ворвались в дом левого защитника Милана Тео Эрнандеса. Corriere dello Sport узнал подробности шокирующего ограбления.

Дом звезды Милана ограбили вооруженные преступники

Согласно источнику, в момент ограбления в доме присутствовала девушка Эрнандеса, его шестилетний сын, а также няня. Именно няня убедила девушку футболиста открыть сейф, когда грабители наставили на женщин оружие.

Сообщается, что грабители украли коллекцию часов, украшения и наличные деньги.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что сумма ущерба составила 1 миллион евро.

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