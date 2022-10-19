У вівторок, 18 жовтня, близько 9-ї вечора банда озброєних грабіжників увірвалися в будинок футболіста. Це сталося в містечку Кассано-Маньяго неподалік від Мілана.

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На той момент гравець не був присутній у будинку. Вдома були лише його дівчина і шестимісячний син. Злочинці винесли з дому чимало речей, а сума збитків є доволі серйозною, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Поліція вже розпочала розслідування інциденту. Правоохоронці аналізують відео з камер спостереження, а також допитали дівчину Тео Ернандеса.

У сезоні 2022/23 француз зіграв за Мілан 12 матчів. Забив 1 гол та віддав 2 асисти. У 2019 році "россонері" заплатили Реалу 21 мільйон євро, а Ернандес став основним лівим захисником і здобув Скудетто 2021/22.