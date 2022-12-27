Після переходу з Бенфіки за 80 мільйонів євро Нуньєс перестав забивати. Ба більше, він регулярно марнує моменти. Проти Астон Вілли Дарвін встановив антирекорд АПЛ, не реалізувавши аж 4 гольових шанси в одній грі. Реалізація форварда Ліверпуля у поточному сезоні становить лише 25% – він забив лише у 4 з 16 явних гольових моментів. Це найгірший показник серед гравців АПЛ, які мали більш ніж 10 шансів забити.

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Проте Юрген Клопп продовжує публічно хвалити і захищати свого гравця: "Дарвін був на топ-рівні. Він дає нам так багато – створює глибину та розтягує оборону суперника. Він ускладнює захист проти нас, а не лише Салах.

Звісно, він заб'є, всі це знають. Його шанс був у якихось міліметрах, байдуже, влетів м'яч чи ні. Це не привід для занепокоєння. Дуже добре, що він залишився у грі та організував третій гол. Зазвичай нападники у такій грі – хорошій, але без гола – беруть м'яч, йдуть уперед і б'ють прямо у воротаря. Але Нуньєс все бачив і віддав пас Байчетічу, котрий дуже круто завершив момент".

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