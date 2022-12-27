Ліверпуль впевнено переміг Астон Віллу в поєдинку 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Астон Вілла – Ліверпуль на "Футбол 24".

Ліверпуль повів в рахунку вже на 5 хвилині. Александер-Арнольд шикарним пасом закинув на Робертсона, який, своєю чергою, вивів Салаха на порожні ворота. Матіп подвоїв перевагу, але гол скасували через офсайд. Перед перервою ван Дейк забив легально – Салах асистував центрбеку.

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На старті другого тайму Воткінс відзначився забитим м'ячем, але його скасували. Втім, нападник не залишився без гола, відзначившись на 59 хвилині. Мерсисайдці поставили крапку на 81 хвилині, забив дебютант команди Байчетіч.