Нойєр у своєму Instagram повідомив, що переміг рак шкіри, який виявили у нього на обличчі. Для цього довелось перенести три операції. Як повідомляє Bild, участі голкіпера на чемпіонаті світу-2022 це не загрожує.

Гравця Баварії позбавили водійського посвідчення за водіння в нетверезому стані – він був за крок від криміналу

У зв'язку з цим Мануель разом з тенісисткою Анжелікою Кербер запустили крем для захисту від сонця, аби запобігти цій хворобі.

"У мене був рак шкіри на обличчі, знадобилося три операції. Оскільки ми весь час тренуємося і граємо на вулиці, а також любимо проводити вільний час на природі, для нас дуже важливим є використання сучасних протисонячних фільтрів та фактора 50+", – йдеться у дописі Нойєра в Instagram.

Тоттенхем з драмою виграв групу ЛЧ, Айнтрахт сенсаційно проскочив у плей-офф, шоу Барси в Чехії, ідеальна Баварія