Інцидент трапився орієнтовно шість тижнів тому після одного з домашніх матчів Баварії (ймовірно, йдеться про гру з Байєром 30 вересня – прим.). Павара зупинила поліція, а під час проходження алкотесту було виявлено, що вміст алкоголю в крові становить 0,8 проміле, повідомляє Bild.

Зачаровані мюнхенські ворота у відеоогляді матчу Баварія – Інтер – 2:0

З показником в 1,1 проміле і вище водія вважають непридатним до кермування. У такому разі правопорушення вважається кримінальним і передбачає суворі покарання: заборона водити авто на пів року, більша сума штрафу або навіть позбавлення волі.

Павар позбавлений водійських прав на місяць, а також відбувся штрафом поліції у 500 євро. Серйозніше покарання чекало від Баварії – клуб покарав француза на понад 10 тисяч євро.

Додамо, що Бенжамен зіграв у 18 матчах поточного сезону за мюнхенців, в яких відзначився 4 забитими голами.

Тоттенхем з драмою виграв групу ЛЧ, Айнтрахт сенсаційно проскочив у плей-офф, шоу Барси в Чехії, ідеальна Баварія