Нойер в своем Instagram сообщил, что победил рак кожи, который обнаружили у него на лице. Для этого пришлось перенести три операции. Как сообщает Bild, участию голкипера на чемпионате мира-2022 это не чревато.

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В связи с этим Мануэль вместе с теннисисткой Анжеликой Кербер запустили крем для защиты от солнца, чтобы предотвратить эту болезнь.

"У меня был рак кожи на лице, понадобилось три операции. Поскольку мы все время тренируемся и играем на улице, а также любим проводить свободное время на природе, для нас очень важно использование современных противосолнечных фильтров и фактора 50+ (возраста – прим.)", – говорится в сообщении Нойера в Instagram.

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