Ліга чемпіонів, 6 тур

Група А

Рейнджерс – Аякс – 1:3

Голи: Бергейс, 4, Кудус, 29

Група С

Баварія – Інтер – 2:0

Голи: Павар, 32, Шупо-Мотінг, 72

Вікторія Пльзень – Барселона – 2:4

Голи: Хорий, 52 (пен), 63 – Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Група D

Спортінг – Айнтрахт – 1:2

Голи: Гомеш, 39 – Камада, 61 (пен), Коло Муані, 72

Марсель – Тоттенхем – 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хьойберг, 90+5

Баварія знову пройшла груповий етап зі 100-відсотковими показниками. Втретє за останні 4 сезони. В останньому турі мюнхенці здолали Інтер. Перший гол у зустрічі забив Павар, вигравши повітря після подачі Кімміха з кутового. Другий – шедевральний удар Шупо-Мотінга з-за меж штрафного.

Баварія володіла перевагою, але й Інтер мав свої шанси. Лаутаро не влучив у порожній кут, здалеку гарно пробивав Барелла. Один з ударів італійця летів прямо в обличчя Мане – сенегалець прикрився руками, а суддя справедливо не призначив пенальті.

Барселона на прощання з Лігою чемпіонів влаштувала видовище з Вікторією. Каталонці у першому таймі забили два: Алонсо заштовхав м'яч у сітку після удару Фаті, а Торрес скористався пасом Альби. І стільки ж могли пропустити. Пощастило, що Хорий пробив у поперечку, а Влканова – вище воріт.

У другому таймі Вікторія вже почала використовувати свої шанси. А шансів було багато. Оборона Барси в складі Альби, Алонсо, Піке та Бельєріна припускалася кричущих помилок. Хорий забивав головою з лінії воротарського майданчика, коли біля нього й близько нікого не було. А перед тим чеський форвард ще реалізував пенальті.

Барса, звичайно, виграла. Торрес виконав прохід, обігрався з Рафіньєю та оформив дубль. А четвертий м'яч забив юний Торре, реабілітувавшись за привезений пенальті. Барселона навесні гратиме в Лізі Європи. Вікторія завершує груповий етап з нулем очок.

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Група D зберегла інтригу до останнього туру, до останніх секунд. Після перших таймів у плей-офф виходили Спортінг і Марсель, а після фінального свистка путівки в 1/8 отримали Айнтрахт і Тоттенхем.

У Лісабоні господарі повели в рахунку завдяки голу Гомеша. Але по перерві Айнтрахт влаштував камбек. Капітан Спортінга привіз пенальті, зачепивши м'яч рукою у власному штрафному. Камада реалізував 11-метровий і зрівняв рахунок. А потім Коло Муані отримав закидання від Кнауффа та забив з гострого кута. Франкфурт вирвав перемогу, набрав 10 очок і потрапив у плей-офф ЛЧ. Неймовірна сенсація!

Антоніо Конте був близький до чергового фіаско в Лізі чемпіонів. Тоттенхем провалив перший тайм у Марселі (0 ударів за 45 хвилин). За Олімпік мав забивати Алексіс Санчес, а забив Мбемба. У другій половині зустрічі "шпори" прокинулися, але Кейн нещадно марнував момент за моментом. На щастя для лондонців, Лангле замкнув подачу Перішіча зі штрафного та зрівняв рахунок.

Колашинац міг знову все перевернути з ніг на голову, але "шпорам" пощастило. А на останніх секундах Хьойберг відвоював перемогу для Тоттенхема. Лондонці з 11 пунктами виграли квартет і вийшли в 1/8. Марсель та Спортінг стали невдахами. У Лігу Європи пройшли португальці. Аякс також переходить у Лігу Європи, обігравши повторно Рейнджерс.