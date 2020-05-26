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Нойєр провів ювілейний матч – ніхто не зіграв більше за нього з моменту дебюту

20:56 349 Читать на русском
Нойєр провів ювілейний матч – ніхто не зіграв більше за нього з моменту дебюту
Мануель Нойєр / ФК Баварія

Поєдинок 28-го туру німецької Бундесліги проти дортмундської Борусії став особливим для голкіпера та капітана мюнхенської Баварії Мануеля Нойєра.

 
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Воротар вийшов у старті "ротен" на свій 400-й матч у чемпіонаті Німеччини. Про це повідомляє Gracenote Live.

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Нойєр дебютував у Бундеслізі ще в сезоні 2006/07. Із того часу жоден гравець не провів більше матчів у місцевій першості. Більше того, лише двоє з чинних гравців мають в активі більшу кількість матчів у чемпіонаті. Це форвард бременського Вердера Клаудіо Пісарро (487 поєдинків) та хавбек берлінського Уніона Крістіан Гентнер (402).

До слова, Мануель Нойєр провів 156 матчів у складі гельзенкірхенського Шальке. Решту поєдинку він відіграв у светрі Баварії.

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Борусія Дортмунд - Баварія Баварія Баварія Німеччина Мануель Нойєр Мануель Нойєр
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