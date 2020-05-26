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Нойер провел юбилейный матч – никто не сыграл больше него с момента дебюта

21:00 39 Читати українською
Нойер провел юбилейный матч – никто не сыграл больше него с момента дебюта
Мануэль Нойер / ФК Бавария

Поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской Боруссии стал особенным для голкипера и капитана мюнхенской Баварии Мануэля Нойера.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

Вратарь вышел в старте "ротен" на свой 400-й матч в чемпионате Германии. Об этом сообщает Gracenote Live.

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Нойер дебютировал в Бундеслиге еще в сезоне 2006/07. С тех пор ни один игрок не провел больше матчей в местном первенстве. Более того, лишь двое из действующих игроков имеют в активе большее количество матчей в чемпионате. Это форвард бременского Вердера Клаудио Писарро (487 поединков) и хавбек берлинского Униона Кристиан Гентнер (402).

К слову, Мануэль Нойер провел 156 матчей в составе гельзенкирхенского Шальке. Остальные поединки он сыграл в свитере Баварии.

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Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Германия Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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